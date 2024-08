Avversario ungherese per la Fiorentina nei play off di Conference League. Rocambolesca gara di ritorno con gol decisivo nel recupero

Avversario ungherese per la Fiorentina nel turno di play off di Conference League che si giocherà il 22 e 29 agosto prossimi.

Ritorno incredibile

La Puskas Akademia fa fuori l'Ararat Armenia al termine di una doppia sfida, per certi versi incredibile. Dopo aver vinto fuori casa per 1-0, ecco arrivato il 3-3 in casa a sancire la qualificazione dei magiari, con gol decisivo, segnato al 94'.

La zampata in pieno recupero

La Puskas Akademia era sotto per 2-3 in quel momento e c'era aria di supplementari, prima dello spinto vincente trovato da Favorov. Ma il vero protagonista della serata per i padroni di casa è stato Nagy (nella foto) con una doppietta.

L'andata del prossimo turno preliminare si giocherà a Firenze, mentre il ritorno sarà in terra ungherese.