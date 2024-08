Come sappiamo, da questa stagione le coppe europee avranno un regolamento tutto nuovo. Niente più gironi da quattro con gare di andata e ritorno, niente più retrocessioni dalla Champions all'Europa League e dall'Europa League alla Conference. Gli occhi sono tutti puntati sulla nuova “Super Champions”, ma la stessa identica struttura riguarderà anche Europa e Conference League e quindi - qualora supererà i playoff - anche la Fiorentina.

Come funzionerà

Con il nuovo format della Conference le squadre giocheranno sei partite contro sei avversarie diverse nella fase cosiddetta “campionato”. Le squadre saranno suddivise in sei fasce in base al coefficiente del club all'inizio della stagione e ogni squadra verrà sorteggiata contro una avversaria per ogni fascia. Nella fase “campionato”, le squadre non potranno affrontare avversarie del proprio Paese e non più di due club dello stesso Paese.

Un nuovo sorteggio

Altra novità riguarderà il sorteggio: verranno estratte nel classico formato delle palline soltanto le squadre della prima fasce. Per ogni squadra estratta manualmente, un software computerizzato assegnerà le sei avversarie e determinerà anche quali verranno affrontate in casa e quali in trasferta.