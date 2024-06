Chiarugi: "C'è sempre stato un filo che collega Fiorentina e Juventus. Gonzalez? Con la sua cessione si potrebbe rinnovare la squadra"

L'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno, commentando gli ultimi movimenti in casa viola: “Kean dovrebbe essere il titolare, quando si fa un contratto di cinque anni l'idea è quella...”.

Chiarugi commenta l'asse Fiorentina-Juventus

“Deve riscattarsi e ha tutto per farlo, la Fiorentina potrebbe aver fatto un acquisto importante per l'attacco. Sono sorpreso dall'asse Juventus-Fiorentina, c'è sempre stato un filo collegato a questa società. Vedo tanta agitazione intorno alla nuova Fiorentina, ma sono curioso di capire come si potrà sviluppare la squadra di Palladino”.

E su Gonzalez…

“Se arrivasse un'offerta vantaggiosa si potrebbe pensare a una cessione per rinnovare la squadra. Ogni anno Nico inizia bene, ma non è continuo, non è mai esploso nonostante abbia doti notevoli”.