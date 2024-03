Le nostre PAGELLE: Un disastro chiamato Milenkovic, forse non era la serata giusta per rilanciare Dodo. Belotti, peccato che conti segnare...

Terracciano: 6,5 Vola su un colpo di testa di Chukwueze. Chiude basso su Leao al 32'. Lo stesso Leao decide di saggiare le sue doti in chiusura di primo tempo con un altro diagonale basso respinto dall'estremo difensore gigliato. Nel secondo tempo arrivano le reti a rovinare la serata a lui e alla formazione gigliata: piantato in porta sul primo, saltato pieno da Leao sul secondo. Fa quel che può, ma non è un uomo da miracoli, questo ormai lo sappiamo.

Dodo: 5 Forse messo per contenere l'esuberanza atletica e tecnica di Leao. In realtà a destra nel fronte difensivo viola ci sono delle voragini; il Milan ne approfitta per creare tanto, specialmente nel primo tempo, ma senza approfittarne a pieno (fortunatamente). Non era probabilmente la serata giusta per riportarlo in campo dall'inizio. Kayode: 6 Mette il suo dinamismo e la sua corsa per coprire la corsia.

Milenkovic: 4 L'accoppiamento con Leao non funziona. Ogni volta che il portoghese passa dalle sue parti non riesce a contrastarlo. Scivola in area e permette a Loftus-Cheek di segnare il gol più facile della sua carriera. Mentre tutti i suoi compagni fanno il fuorigioco decide di seguire Leao consegnandogli un'autostrada verso la porta viola e un 2-1 per i rossoneri comodo, comodo. Completamente fuori partita.

Martinez Quarta: 5,5 Amnesie importanti nel primo tempo dove finisce anche per rimediare un cartellino giallo per un'entrata assolutamente fuori tempo su un avversario. Nella ripresa è quello che va meno peggio dietro. Barak: SV.

Biraghi: 5 Palesa più o meno le stesse difficoltà di Dodo solo sull'altra fascia.

Mandragora: 5,5 Troppo leggero per reggere l'urto del centrocampo rossenero. Ci prova a soprendere Maignan con un tocco morbido che il francese mette in angolo.

Duncan: 6,5 Pregevole davvero la sua realizzazione. Sinistro piazzato a fil di palo dove nemmeno l'ottimo Maignan di stasera può nulla. Ha bisogno sicuramente di un compagno di reparto che gli dia maggiore mano.

Ikone: 5 Bella imbeccata per Belotti, smarcato da solo davanti al portiere al 27'. Un minuto dopo si ritrova con tanto spazio a centro area, ma mette a fil di palo. Due minuti di furore, poi sparisce. Sottil: SV.

Beltran: 6 Con il suo pressing crea le prerogative per una palla gol importante nel primo tempo, con Belotti però poco reattivo nello sfruttarla. Duncan gli chiede ed ottiene lo scambio…che è quello giusto perché il centrocampista viola va a poi a concludere trovando il momentaneo 1-1. Nzola: SV.

Kouame: 5,5 Quello che rivediamo dopo diverso tempo è piùo meno lo stesso che abbiamo lasciato, con i soliti pregi, e soprattutto i soliti difetti, perché non tira in porta neanche quando ha la possibilità di farlo. Gonzalez: 5,5 Una sola iniziativa degna di nota, conclusa per altro con un passaggio in mezzo sbagliato, concettualmente più che tecnicamente.

Belotti: 5,5 Enorme l'occasione fallita al 27', quando centra in pieno Maignan da solo davanti a lui. Il portiere rossonero gli toglie una bella palla dalla porta nel secondo tempo. Fa tanto, fa tutto quello che un attaccante deve fare…tranne gol e purtroppo in occasioni del genere non è una mancanza da poco.

Italiano: 5 Passano le partite e gli anni e la Fiorentina non riesce a correggere certi errori di fondo che purtroppo fanno la differenza tra il fare risultato e perdere le partite, tipo lo scaglionamento difensivo che è costato il 2-1 stasera. Primo tempo di sofferenza, tranne qualche lampo a metà frazione.