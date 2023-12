Vojvoda: "Non facile giocare in casa della Fiorentina, ci aspetta come sempre una partita dura. Ma vogliamo tre punti"

Nell'antivigilia della sfida contro la Fiorentina, il calciatore del Torino Mergim Vojvoda ha parlato ai canali ufficiali del Torino. Ecco le sue parole: “Contro la Fiorentina è sempre tosta, soprattutto in casa loro e sappiamo che non è facile. Dobbiamo essere svegli, giocandocela fino alla fine. Vogliamo i tre punti, per continuare al meglio il campionato”.

E aggiunge: “Sono orgoglioso di com'è andato il 2023. Potevo fare più gol ma sono comunque contento dei traguardi raggiunti. Obiettivo? Proprio aumentare i gol”.