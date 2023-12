Juric prepara la sfida contro la Fiorentina. Problema esterni anche per il Torino, c'è una nuova candidatura

Il Torino prepara la sfida contro la Fiorentina, in programma venerdì 29 dicembre alle 18:30. Per l'ultima partita del 2023 di viola e granata, il tecnico Ivan Juric deve rivedere qualcosa sulle fasce. C'è un'emergenza dopo il pari contro l'Udinese, dove gli esterni sono stati per distacco i peggiori in campo.

Come riporta Toro.it, Brandon Soppy sarà sicuramente in panchina a Firenze. Spazio garantito per Raoul Bellanova sulla destra, mentre sull'altra fascia c'è la forte candidatura di Mergim Vojvoda. Piccolo ballottaggio con Lazaro, ma dopo un periodo piuttosto complicato il kosovaro vuole tornare titolare, già contro la Fiorentina.