Zeidler: "La Fiorentina non snobberà questa partita, resta forte nonostante il momento. Siamo concentrati solo su domani"

Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Losanna Peter Zeidler è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo felici di giocare contro la Fiorentina, di fare partite così. Sicuramente ha un lungo momento di difficoltà, ma resta una squadra con valori importanti. E sono convinto, rimettendomi alle parole di Gosens, che non snobberanno questa gara”.

“La Fiorentina non snobberà. E neanche noi”

Prosegue: “Anche per noi sarà importante, nonostante l'avvicinamento della partita contro il Lucerna. Siamo concentrati solo sulla Fiorentina, poi vedremo. Punteremo forte anche sui tifosi, domani sarà tutto esaurito. Non vogliamo fare calcoli per la qualificazione, ci interessa solo essere ancora in Conference anche in primavera”.

“Siamo concentrati solo su domani. Antognoni…”

Su Antognoni: “Sì, me lo ricordo bene. Ho origini tedesche, lui e Tardelli li ricordo. Conosco il legame che ha questa leggenda con la Fiorentina e con Firenze. Beh, posso dire che sono felice che domani non giochi lui”.