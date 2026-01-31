La probabile formazione del Napoli: Conte ha gli uomini contati, pochissime rotazioni previste. Unico ballottaggio sulle fasce

La lunga lista di nove indisponibili tiene banco in casa Napoli: dai lungodegenti De Bruyne e Anguissa, ad assenza più ‘fresche’ come Politano, Rrahmani e Milinkovic-Savic, i partenopei hanno veramente poca varianza quando si tratta di delineare la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina.

Le scelte di Conte

L'aveva un po' anticipato Conte stesso, che prima della sfida contro il Chelsea ha detto che contro la Fiorentina avrebbero ‘giocato i soliti’. Effettivamente, le scelte a suo favore sono a dir poco esigue: si va verso la riconferma di almeno 10/11 della formazione europea, con Meret in porta dietro al tridente difensivo composto da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. L'unico ballottaggio arriva dalle fasce: da capire se si vedrà Gutierrez sulla destra e Spinazzola sulla sinistra, o quest'ultimo sulla destra con Olivera sulla sinistra. A centrocampo i soliti Lobotka e McTominay, con Vergara ed Elmas a supporto della punta Hojlund.

La probabile formazione

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

