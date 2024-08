Quattro ore in più di calciomercato: la famosa chiusura delle porte slitta a mezzanotte

Quattro ore in più di calciomercato. E' questa la novità che emergenze in queste ore in merito all'ultimo giorno della sessione estiva, ovvero venerdì 30 agosto.

Gong a mezzanotte

Come riporta Sportitalia, la Lega Serie A avrebbe deciso di far slittare la famosa chiusura delle porte - inizialmente prevista per le 20 - a mezzanotte. Quattro ore in più appunto, con la particolarità che ci saranno due squadra (Atalanta e Inter) in campo proprio durante le ultime trattative.