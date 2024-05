Lucchesi: "Firenze è esigente, non si accontenta dei mezzi traguardi. Aquilani? Pisa piazza difficile, ma è un ragazzo d'oro"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il traguardo raggiunto dal club gigliato, approdato in un'altra finale europea:

“Ai fiorentini non piacciono le mezze classifiche”

“Questa proprietà ha fatto sempre operazioni equilibrate, considerando il proprio conto economico. Firenze è esigente, le mezze classifiche ai fiorentini non sono mai piaciute. Sono arrivati grandi risultati sportivi, anche se alla storia poi passano solo i vincitori”.

Lucchesi parla di Aquilani:

"Prossimo anno ripartirà tutto daccapo, nuova squadra e allenatore. La prima cosa sarà la scelta del nuovo tecnico. Aquilani? È un ragazzo d'oro ed è stato un gran calciatore. Pisa non è una piazza facile, ovviamente se dovesse venire a Firenze avrebbe bisogno di una società che lo supporti".