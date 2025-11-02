Attento Pioli, può non bastare neanche la vittoria per saldarti alla panchina: un futuro legato non solo al Lecce

Lo scossone più grande l'ha dato Pradè con le dimissioni, ora tocca a Stefano Pioli e alla squadra, non farsi da parte ma anzi, andare a prendersi qualcosa di più del brodino messo insieme finora. La posizione del tecnico è molto delicata e traballante e l'addio del ds lo espone ancor di più al vento. Non è detto che una vittoria rinsaldi la sua posizione, scrive La Gazzetta dello Sport.

Può non basta insomma battere il Lecce, al di là di come dovesse accadere ma intanto la priorità è portare a casa i primi tre punti. Poi ci sarà spazio per giudicare eventuali scenari, dipendenti magari anche da chi prenderà il posto di Pradè. Poi certo, in caso di insuccesso o addirittura di sconfitta con i salentini, un altro addio pesante non sarebbe da escludere.