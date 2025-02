Toldo: "De Gea è una garanzia, spero rimanga tanti anni. La Fiorentina sta correndo per l'Europa League, trovo ingiuste le critiche"

In questo periodo di crisi sul piano di gioco e risultati, alla Fiorentina è mancato anche David De Gea. Non tanto perché il portierone spagnolo abbia commesso chissà quali errori, ma semplicemente perché non è più riuscito a compiere quei miracoli che nella prima parte di stagione avevano portato punti.

Quella, però, non può essere la normalità e lo sa bene Francesco Toldo, che esenta De Gea da qualunque responsabilità: “E' un portiere sicuro - ha detto a Radio Bruno Toscana - che non sbaglia mai, regala tranquillità a tutto il reparto difensivo e alla squadra. Spero rimanga alla Fiorentina ancora per tanti anni”.

Poi su Palladino ha aggiunto: “Secondo me è un ottimo allenatore, sa lavorare bene con la squadra. Ha entusiasmo e la classifica è ancora buona, non trovo giuste tutte queste critiche a una squadra in piena corsa per l'Europa League”.