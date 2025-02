Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Palladino rimarrà qui fino a giugno e poi ripartirà a luglio, dimostrando che è molto bravo e che sa gestire questa squadra. Qualche danno è stato fatto ma siamo ancora in tempo a ripararlo, e la Fiorentina può ritrovare una serie di risultati positivi. Stasera partita decisiva? Assolutamente no. Palladino è un bravo allenatore, ha carattere ed è sicuro delle sue scelte. Firenze è una piazza calda, ma bisogna rimanere calmi".

“Stasera la Fiorentina deve avere pazienza”

Poi ha aggiunto: “Stasera la Fiorentina deve avere pazienza, tenere la palla e cercare di stanare il Lecce. Il gol prima o poi arriva, ma bisogna cercarlo con calma. Se ti butti avanti per segnare subito rischio di subire gol in contropiede e allora lì diventa un problema. Bisogna stare compatti, non concedere nulla agli avversari e aspettare il momento giusto per segnare”.

“Basta con Sarri, non lo vuole nessuno”

Su Sarri: “Forse l'unico che lo vorrebbe sarebbe Pradè. Per il resto non lo vuole nessuno: non lo vuole Commisso, non lo vuole Ferrari, non lo voleva Barone. Basta parlare di Sarri, non verrà mai. Ripeto, l'unico sarebbe Pradè che finché c'era Barone era una marionetta”.