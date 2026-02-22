Con Vanoli, finalmente, la Fiorentina gioca a calcio. Ma manca un ultimo, grande passo... contro le piccole

Arrivano elogi all'operato di Vanoli sulle pagine sportive de La Repubblica: se la Fiorentina ha iniziato a giocare a calcio, è soprattutto grazie al suo nuovo allenatore.

Imporsi con le piccole

Si parte dal confronto con la gara d'andata: quel Pisa-Fiorentina fu una delle partite più sconfortanti con Pioli in panchina, quella di domani invece rappresenta la prima chance di tirarsi fuori dalla melma. Per questa Fiorentina, infatti, sembra essere più facile dare il meglio di sé contro le ‘big’, nelle partite dove la Viola parte indietro nelle gerarchie: per la salvezza, però, servono punti anche contro le dirette rivali, e questo è l'ultimo, grande problema da risolvere.

La mano del mister

Il focus poi si sposta su Vanoli: ha commesso errori anche lui, ma ha preso anche tanti schiaffi e non tutti sono stati meritati. Sotto questo punto di vista, si legge, brava la società a non esonerarlo quando ne veniva chiesto l'addio a gran voce dalla piazza: il tanto lavoro che ci ha messo per far sì che la Fiorentina non venisse più presa a pallonate è difficile da trascurare. Soprattutto, se si pensa che all'andata contro il Pisa non arrivò nemmeno un tiro in porta per i viola.