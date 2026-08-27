Sottil-Avellino, la voce è vera. D'Agostino: "Ma per noi è una follia, al massimo..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil è a tutti gli effetti un esubero, è in uscita dal club viola. Non sono ancora arrivate offerte per lui, ma si è fatto avanti un club.
Sottil-Avellino? Voce vera
Sarebbe l'Avellino, dalla Serie B, a valutare l'ipotesi Sottil. Ci pensa anche l'amministratore delegato del club, Giovanni D'Agostino, che ha accennato della trattativa a IrpiniaSportTv.
“Per noi è una follia”
“La voce di Sottil è vera, però per noi è una follia. Sarà al massimo una trattativa da ultima mezz'ora di mercato. Sono quelle cose che possono capitare nelle ultime battute”.
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