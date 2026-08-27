Sottil-Avellino, la voce è vera. D'Agostino: "Ma per noi è una follia, al massimo..."

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil è a tutti gli effetti un esubero, è in uscita dal club viola. Non sono ancora arrivate offerte per lui, ma si è fatto avanti un club.

Sottil-Avellino? Voce vera

Sarebbe l'Avellino, dalla Serie B, a valutare l'ipotesi Sottil. Ci pensa anche l'amministratore delegato del club, Giovanni D'Agostino, che ha accennato della trattativa a IrpiniaSportTv.

“Per noi è una follia”

“La voce di Sottil è vera, però per noi è una follia. Sarà al massimo una trattativa da ultima mezz'ora di mercato. Sono quelle cose che possono capitare nelle ultime battute”.