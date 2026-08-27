Sottil può ripartire dalla Serie B e raggiungere Martinelli. I dettagli

Assieme ad Antonin Barak e M'Bala Nzola, Riccardo Sottil è tra i calciatori della Fiorentina totalmente fuori dal progetto tecnico e che non si sono visti al Viola Park.

Nuova pista per Sottil

Il classe ‘99 è rientrato dal prestito al Lecce ma non ha ancora trovato collocazione, e in questi ultimi giorni di mercato andrà capito dove potrà spostarsi. Come riferisce Alfredo Pedullà, per l’ala torinese è arrivata in queste ore una proposta dalla Serie B.

Raggiunge Martinelli?

L'Avellino ha chiesto il giocatore gigliato, valutazioni in corso al momento. Sottil troverebbe un altro viola in Campania, il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli, in prestito ai Lupi.