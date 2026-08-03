Non solo Valentini: da Sottil, fino a Nzola… la truppa di cui Paratici deve ancora disfarsi

Dall’inizio del mercato estivo la Fiorentina si è mossa molto in entrata ma anche in uscita. Amatucci, Bianco, Distefano, Lucchesi, Harder, Balbo, Beltran, Gosens: ecco tutti i calciatori che hanno lasciato Firenze a titolo definitivo. A questi si aggiungono Moreno, Sohm, Kouadio, Richardson, Comuzzo, Martinelli e Fazzini, ceduti in prestito con diverse formule, oltre a numerosi giovani che però con la Fiorentina prima squadra ancora non hanno mai avuto spazio. Alla lista però dovranno essere aggiunti anche altri elementi, che neppure sono stati convocati per il ritiro estivo al Viola Park.

Tre esuberi in cerca di destinazione

Per Nicolas Valentini, una delle operazioni più misteriose degli ultimi anni, si dovrà trovare una sistemazione, dopo che la trattativa col Gremio è naufragata. Nelle ultime ore sono emersi interessamenti da Sheffield United e Alaves. Da capire anche il futuro di Antonin Barak, in seguito alla mancata riuscita dell’affare con l’Apoel Nicosia, quando la Fiorentina aveva anche già comunicato la chiusura ufficiale dell’affare… che però è saltato. E Sottil? Emarginato, a scadenza di contratto, il suo futuro è da scoprire. E chissà che non ci siano sorprese.

Attaccanti da piazzare

In attacco c’è anche M’Bala Nzola. L’angolano è stato allenato proprio da Fabio Grosso nell’ultima esperienza della sua carriera, al Sassuolo, ma è fuori dai piani della Fiorentina e partirà ancora, per l’ultima volta, prima della scadenza del contratto. In cerca di una destinazione anche Riccardo Braschi: il classe 2006 fiorentino ha chiuso il ciclo in Primavera e si sposterà in prestito e ha varie pretendenti in Serie B. Non incluso nel ritiro del Viola Park, è stato poi convocato per la tournée inglese, ma senza scendere in campo.