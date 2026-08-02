Valentini, l'emarginato senza debutto. Per l'argentino spuntano due nuove pretendenti

Nicolás Valentini è destinato a lasciare la Fiorentina dopo non aver nemmeno mai giocato un minuto in viola e due prestiti al Verona. Dopo la fumata nera nella trattativa con il Grêmio, per il difensore argentino si sarebbero fatte avanti due nuove pretendenti.

Opzione spagnola e inglese

Secondo quanto riferito dal noto giornalista argentino German Garcia Grova, infatti, gli spagnoli dell'Alavés e gli inglesi dello Sheffield United avrebbero presentato delle offerte al club viola.

Palla alla Fiorentina

La decisione finale sul futuro del centrale spetterà comunque alla Fiorentina, che punta un minimo a monetizzare per il classe 2001 ex Boca Juniors.