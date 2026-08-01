Valentini e un "danno" da 3,5 milioni alla Fiorentina. Ma Sohm e gli altri assicurano un tesoretto sopra i 20

Il mercato in uscita non è propriamente decollato finora per la Fiorentina, con Paratici che però è riuscito a piazzare diversi elementi secondari: gli ultimi due in uscita sono Mati Moreno e Simon Sohm, migrati verso Venezia, il primo in prestito con obbligo, il secondo con diritto.

Danno Valentini

La Fiorentina aveva forse già messo in preventivo i 3,5 milioni che avrebbe dovuto portare Nicolas Valentini ma il suo passaggio al Gremio è saltato perché il difensore vuole restare in Europa.

Gruzzoletto

Le uscite tra prestiti e cessioni però hanno portato un gruzzoletto sopra i 20 milioni alla Fiorentina, utile a rientrare in parte delle spese pazze di inizio sessione. I vari Bianco, Amatucci, Distefano, Lucchesi, Fazzini, Harder, Balbo e Beltran hanno già lasciato la realtà viola, la sensazione però è che qualcosa di ancora grosso possa succedere in uscita.