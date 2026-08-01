C'è il deserto intorno a Sottil e Gudmundsson ma la Fiorentina non può (ancora) permettersi di cedere l'islandese

Il doppio binario del mercato scorre anche sul fronte delle uscite, dove però la Fiorentina ha piazzato più che altro calciatori minori o giovani della Primavera. Gli esuberi veri e propri sono gli esclusi dal ritiro e ancora in attesa di una qualche pretendente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per Riccardo Sottil ad esempio, non è arrivato alcun interesse: il suo contratto durerà ancora un anno con la Fiorentina.

Vendibile ma imprescindibile Gud

La totale mancanza di esterni pone la Fiorentina nella paradossale situazione di non poter rinunciare a Gudmundsson, uno dei pochi adattabili sulla fascia del tridente. Su di lui si erano fatti vivi club di Premier, che poi si sono sfilati, così come l'Atalanta ma di tempo per riparlarne ce ne sarà più avanti, quando la Fiorentina sarà coperta nel ruolo.