L'Inghilterra fa bene a Piccoli, quando si accende Atta si vede qualità. Ma Gudmundsson...

Dopo la sconfitta patita contro il QPR, per la Fiorentina è arrivata invece una … contro il Watford, alla seconda e ultima uscita inglese della squadra.

Piccoli

E il gol viola è stato realizzato da, udite, udite, Piccoli. Evidentemente l'Inghilterra porta bene al centravanti viola che ha segnato due reti in due partite. E tra l'altro il centro contro il Watford è stato anche di pregevole fattura, con un destro dai venti metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nella serata ha anche sfiorato la doppietta personale, facendosi però parare una conclusione ravvicinata nella ripresa.

Atta

Atta deve ancora trovare una sua collocazione precisa all'interno di questa squadra, ma la possibilità di poter giocare in diversi ruoli è anche uno dei suoi punti di forza. E' andato a sprazzi, ma quando ha avuto la possibilità ha fatto vedere la qualità di cui è in possesso. Bella palla servita a Piccoli, con il centravanti che non l'ha saputa sfruttare appieno e almeno un altro paio di giocate da applausi per l'ex Udinese.

Gudmundsson

Detto che la difesa ha sofferto solo per un quarto d'ora, prima di prendere le misure agli avversari, tocca purtroppo segnalare il fatto che ci sono state poche tracce di Gudmundsson anche in questa gara. E' vero che deve adattarsi in un ruolo non propriamente suo, però ci aspettiamo sempre di più da lui. Ma non sarà mica che sono troppo alte le nostre aspettative su di lui?