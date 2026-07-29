Le FORMAZIONI UFFICIALI di Watford-Fiorentina: Ranieri fa coppia con Dragusin. Atta e Gudmundsson a supporto di Piccoli

Alle 20,30 la Fiorentina scenderà in campo a Vicarage Road nella seconda amichevole della sua tournée inglese contro il Watford di Edoardo Bove. L'ex viola sarà ovviamente titolare nelle file degli inglesi, mentre sul fronte opposto Grosso sceglie i seguenti undici per il primo tempo.

Fiorentina in campo con De Gea tra i pali, davanti a lui una difesa formata da Dodo, Dragusin, Ranieri e Brescianini. A centrocampo spazio ad Mandragora, Fagioli e Ndour, mentre il reparto offensivo vedrà Atta e Gudmundsson a supporto di Piccoli.

FORMAZIONI UFFICIALI

WATFORD: Bachmann, Traore, Pollock, Keben, Bola, Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma, Baah, Dumbia. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Atta; Piccoli. All. Grosso