Braschi può mettersi alla prova in Serie B. Un club amico della Fiorentina ci prova: i dettagli

Il Catanzaro continua a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. La dirigenza giallorossa, con il direttore sportivo Ciro Polito in prima linea, è al lavoro per individuare gli ultimi tasselli utili a completare l'organico a disposizione del tecnico… e guarda anche in casa Fiorentina.

Braschi nel mirino

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Riccardo Braschi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina sarebbe uno degli obiettivi principali del club calabrese. L'idea è quella di affidargli il ruolo di alternativa a Pietro Iemmello, ragazzo cresciuto nel vivaio viola e poi esploso nelle serie minori, puntando su un talento giovane da far crescere e valorizzare nel tempo.

Operazione difficile: il punto

La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Sul giovani centravanti della Fiorentina ci sarebbe anche l'interesse di diverse società di Serie B, pronte a inserirsi nella corsa. Nonostante la concorrenza, il Catanzaro sarebbe comunque intenzionato a muoversi concretamente nei prossimi giorni per cercare di portare Braschi in giallorosso.