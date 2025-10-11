Nicolussi Caviglia in Nazionale ma che fatica per inserirsi nella Fiorentina. E Pioli lavora su una doppia via di recupero per Fagioli

Il premio per Hans Nicolussi Caviglia è arrivato anche un po' a sorpresa, quello della prima chiamata in Nazionale A, forse più per quanto dimostrato la scorsa stagione a Venezia che non in questo breve spaccato a Firenze. Il classe 2000 è stato titolare solo nelle ultime uscite ma senza lasciare tracce memorabili: anzi, il Corriere dello Sport sottolinea le difficoltà di inserimento, in una Fiorentina però che è ancora un cantiere aperto.

La sosta allora potrebbe offrire nuovi spunti, come un possibile rombo con Nicolussi Caviglia vertice basso e a quel punto il ripescaggio di Nicolò Fagioli, che potrebbe essere diventare valido sia da mezz'ala che in posizione più avanzata, sulla trequarti. Ruoli più naturali ma nei quali Pioli non l'ha mai testato finora.