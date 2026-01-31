La voglia di Premier di Disasi scompare del tutto di fronte al Milan: accordo tra le parti ma riflessioni dei rossoneri

C'è poco da fare: questa Fiorentina non è attraente per i calciatori della Premier League, o almeno per molti di essi. Tra questi c'è sicuramente Axel Disasi che era stato cercato nei giorni scorsi ma senza successo. Il centrale francese del Chelsea è ai margini della rosa ma sembrava intenzionato a cercare una soluzione sempre in Inghilterra.

Invece, secondo Daniele Longo di Calciomercato.com, giornalista molto vicino alle vicende di sponda rossonera, di fronte all'offerta del Milan, Disasi ha detto sì. C'è accordo tra le parti, sia con il Chelsea che con il giocatore. I rossoneri si sono presi però un po' di tempo per riflettere fino in fondo sull'operazione.