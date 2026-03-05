UFFICIALE: Nuovo acquisto per la Fiorentina Primavera. Arriva un difensore
La Fiorentina ha comunicato l'acquisto a parametro zero, del difensore senegalese Pape Alou Niang. Il calciatore sarà aggregato alla Primavera viola.
Altro innesto
Si tratta del secondo arrivo in casa Fiorentina Primavera, dopo quelle del terzino svizzero Ademi dallo Young Boys, anche lui classe 2007 ma ancora mai sceso in campo causa problemi fisici.
Il comunicato del club viola
“ACF Fiorentina comunica l'acquisto a parametro zero del calciatore senegalese Pape Alou Niang, con contratto fino al 30 giugno 2026. Il difensore classe 2007 entrerà a far parte del Settore Giovanile viola”.
💬 Commenti