Un protagonista della Serie A lascia la Roma: contratto da capogiro proposto dall'Arabia Saudita

La risposta è arrivata: Paulo Dybala ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah. In questi giorni a Roma era attesa la decisione definitiva dell'argentino e così, riporta Gianluca Di Marzio, il calciatore ha scelto di lasciare l'Olimpico per vestire la maglia del club saudita.

La cifra “vergognosa” che andrà a prendere l'ex Juve

Il giocatore ha accettato un contratto di tre anni da 75 milioni di euro totali. Sì, avete letto bene, settantacinque milioni di euro per tre stagioni, 25 all'anno. Nelle prossime ore, l'agente dell'argentino incontrerà la Roma che dovrà decidere se accettare un indennizzo di circa 3 milioni di euro.

La Roma perde un top player

La palla dunque passa al club giallorosso per la decisione finale, ma Sky Sport fa sapere che la società capitolina non si metterà di traverso. Il giocatore, dopo un iniziale tentennamento, ha accettato la proposta saudita trovando l'accordo economico. L'iniziale desiderio di Dybala era restare in Europa per giocare la Champions League, magari in un club di Premier League, ma alla fine nessun club importante si era avvicinato alla sue richieste.