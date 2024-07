Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Lady Radio, a cominciare da Lorenzo Lucca, obiettivo in attacco: “Lo prenderei più volentieri rispetto a Kean. Ricordatevi di Toni e di altri giocatori prima inguardabili e poi fenomeni. Su di lui spenderei una parola e tenterei un progettino, con un contratto lungo. Lo battezzerei come nuovo centravanti della Fiorentina. Deve migliorare, certo, ma c’è margine, c’è una stazza. Va messo a posto un marmo che però è stupendo”.

“Zaniolo è un controsenso, Chiesa…”

Su Zaniolo: “Gioca benissimo a pallone, ma non lo prenderei. So che è un controsenso, però è un calciatore che si ferma spesso con la testa e soffre troppe situazioni psicologicamente. La sua scelta è lampante, tra Atalanta e Fiorentina oggi si va all'Atalanta. Chiesa a 25 milioni? Certo che il calciatore è forte, è fantastico, ma infatti andrà a giocare in una grandissima squadra, non di certo a Firenze. Alla Fiorentina poi non lo riprenderei, sarebbero bombe a mano a giro”.

“La Fiorentina ce l'ha con la Settignanese per colpa mia”

In più, aggiunge: “La Fiorentina ce l’ha con la Settignanese per colpa mia. Pradè ha firmato dei fogli, ma evidentemente non sa nemmeno lui cosa è andato a firmare. Adesso non vuole darci 7000 euro per dei ragazzi che abbiamo dato al club viola. Vorrei ricordare che mezzo Viola Park è stato pagato grazie alla cessione di Chiesa, arrivato proprio dalla Settignanese”.