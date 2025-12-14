Poteva essere viola, oggi guida l'attacco del Verona contro la Fiorentina. Giovane, un rimpianto che rischia di costare caro

La Fiorentina si prepara ad una sfida dal valore all'altissimo. Contro gli scaligeri è fondamentale ottenere una vittoria per risalire la china e cominciare sul serio la corsa salvezza.

Un pericolo per la difesa viola

Per la difesa della viola il pericolo maggiore è senza dubbio Giovane. Il brasiliano è arrivato quest'estate nella “città del pandoro” conquistando subito il posto da titolare e diventando presto il leader offensivo della squadra. Classe 2003, dotato di grande tecnica e capacità realizzativa, ha già gli occhi addosso di qualche big italiana. Non sarà facile per la penetrabilissima difesa viola arginarlo. E pensare che qualche mese fa poteva essere viola…

La rivelazione di Palladino

Come raccontato da Raffaele Palladino, il giocatore brasiliano era stato indicato proprio dall'ex tecnico della Fiorentina ai dirigenti viola come possibile opzione in attacco, soprattutto in ottica futura. La squadra mercato gigliata non portò però il brasiliano a Firenze e oggi se lo rivedrà contro in una sfida cruciale per la storia della Fiorentina.