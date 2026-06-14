Le tre strade per la porta della Fiorentina, una scelta che rivelerà molto del nuovo corso viola: ambizione, gioventù o solito vivacchiare?

La Fiorentina si appresta a vivere un'estate piena di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la rosa della squadra. Sono pochi i calciatori certi di rimanere, anche il capitano De Gea può finire diventare vittima del taglio al monte ingaggi che la società viola sembra decisa a mettere in atto. Non a caso in questi giorni sono circolati i nomi di alcuni portieri che potrebbero sostituirlo, uno su tutti Mandas.

La stagione di De Gea

Il portiere spagnolo, al di là di un rendimento non perfetto, ha il grande merito di essersi sobbarcato il peso della fascia di capitano in un momento drammatico, guidando con la sua leadership uno spogliatoio spaccato verso la salvezza. De Gea, che un’estate fa ha firmato un contratto da 3,5 milioni l’anno, non sembra intenzionato ad andare via da Firenze, ma sarà la società ad avere l’ultima parola. I 36 anni e l’ingaggio importante, sono la causa delle riflessioni in atto della dirigenza gigliata a profonde riflessioni sul portiere.

L'eterno secondo

Alle sue spalle resta Oliver Christensen: Il danese, tornato a Firenze a gennaio dopo 6 mesi in prestito in Austria, sembra destinato a rimanere a Firenze. Christensen, anche in caso di cessione di De Gea, non diventerà il nuovo “numero 1” viola. Per questo motivo la Fiorentina sta sondando il mercato alla ricerca di un possibile sostituto dello spagnolo ex Manchester United.

L'astro nascente

La squadra viola ha però già in casa (e da anni) un portiere in rampa di lancio che scalcia per diventare il titolare. Tommaso Martinelli, dopo anni lasciato in panchina a vedere i grandi giocare, è stato finalmente mandato in prestito. I 6 mesi alla Sampdoria sono stati assolutamente positivi per il classe 2006, che, finalmente, ha accumulato esperienza e confermato le qualità che da tempo gli vengono riconosciute. Il prodotto del mercato viola ha diverse squadre al seguito e per la Fiorentina non sarebbe difficile trovare il giusto acquirente in cui far continuare la crescita del giocatore.

Le tre strade per Paratici

La squadra viola sembra prendere tempo prima di decidere la soluzione definitiva: continuare con De Gea, battere il mercato o puntare su Martinelli? Il futuro della porta viola è tutto da scrivere e potrebbe prevedere anche scossoni.