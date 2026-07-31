Da obiettivo ad avversario in poche ore: Espí firma per il Real Madrid. Moretto: "C'era anche la Fiorentina"

C'era anche la Fiorentina tra le pretendenti a un giovane attaccante spagnolo… che però giocherà contro la squadra viola da avversario. O forse non scenderà in campo, ma la cosa più importante è che Carlos Espí è un nuovo giocatore del Real Madrid.

Era un obiettivo…

Il classe 2005 arriva dal Levante, dove ha attirato su di sé parecchie attenzioni con l'ultima stagione. I Blancos hanno pagato la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per aggiudicarsi il ragazzo, che è tra i convocati per l'amichevole contro la Fiorentina domani a Klagenfurt.

…e invece la Fiorentina se lo troverà contro

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, c'erano tanti club interessati a Espí. Il Brighton era vicinissimo ad acquistarlo, in Serie A si erano fatte avanti Lazio e Bologna, ma anche la Fiorentina si era mossa per un sondaggio informativo. E invece se lo troverà contro.