Grave infortunio: Il Club Brugge perde un suo titolare e lo rivedrà fra diversi mesi

C'è la conferma ufficiale: Bjorn Meijer non solo non potrà esserci contro la Fiorentina mercoledì prossimo, ma dovrà rimanere fuori per diversi mesi.

Il difensore del Club Brugge, uno dei titolari della squadra, si è infortunato ieri contro l'Anversa e ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico ad un ginocchio e sarà indisponibile per molto tempo.

“Torna più forte, Bjorn!” questo l'augurio fatto dalla società belga al giocatore.