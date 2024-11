Impresa del Milan in Champions League: Fonseca espugna il Bernabeu. Il Bologna di Italiano, invece, non segna e perde ancora. Juve fermata sul pari

Si è appena conclusa una serata di Champions League decisamente memorabile. Lo è sicuramente per il Milan di Paulo Fonseca, che in mezzo alle tante difficoltà in campionato si regala una gioia storica battendo un deludente Real Madrid dell'ex Ancelotti al Santiago Bernabeu. Vantaggio rossonero con colpo di testa di Thiaw, pari di rigore trasformato da Vinicius. Poi Morata prima e Reijnders poi confezionano il definitivo e meritato 1-3 per il Diavolo, alla seconda vittoria di fila in Champions.

Bologna a picco in Champions, ancora senza gol

Chi non va, invece, è il Bologna. La squadra dell'ex Fiorentina Vincenzo Italiano è ancora a secco di gol dopo quattro gare di Champions: aveva trovato il vantaggio Castro, annullato per offside. Così come una rete del Monaco non è stata convalidata. Ma alla fine la spuntano i monegaschi: Kehrer nel finale segna lo 0-1 per gli ospiti e sigla un verdetto amarissimo per i rossoblù. Solo 1 punto e speranze di accedere ai playoff drasticamente ridotte.

Juve, solo un pari in Francia. Che botta per il City!

Sugli altri campi, la Juventus viene fermata sul pareggio a Lille. E deve anche rimontare l'iniziale vantaggio di Jonathan David con risposta dell'ex viola Vlahovic su penalty: 1-1. Incredibile anche a Lisbona, dove lo Sporting ha battuto il Manchester City per 4-1 con tripletta di Viktor Gyokeres.