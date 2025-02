Non è sempre rose e fiori la vita del giocatore trasferitosi in Premier League. Mentre c'è un ex Fiorentina, Milenkovic, che segna di tacco come fosse un centravanti affermato e guarda dall'alto della classifica la maggior parte delle squadre inglesi, c'è anche un Michael Kayode che non sta trovando tanto spazio a Londra, nel Brentford.

Come sta andando l'Erasmus di Kayode in Inghilterra?

Per ora, appena una ventina di minuti per il terzino destro, che ha lasciato la Fiorentina a gennaio poiché non riusciva a trovare spazio con Dodo e non era - diciamo - proprio il preferito di Palladino. Nel successo sul Leicester, per 4-0, Kayode è subentrato solo al 84', non è stato ancora mai schierato da titolare. Il Brentford si trova a metà classifica, ha 20 punti sulla terzultima e non ha ambizioni europee. Dunque, il tempo per Kayode dovrebbe alla lunga arrivare.

Per ora pochissimi minuti racimolati con Frank

Tuttavia, il tecnico delle Bees, Thomas Frank, è da tanti anni sulla panchina del club londinese, quindi preferisce affidarsi ai suoi fedelissimi. La Fiorentina ha ceduto il ragazzo classe 2004 in prestito con diritto di riscatto, senza l'obbligo, ma ogni discorso su questo fronte verrà rimandato a giugno. Fatto sta che anche nel match precedente, col West Ham, era subentrato al novantesimo. In FA Cup, il Brentford è stato eliminato dal Plymouth, mentre in Carabao Cup dal Newcastle, dunque esiste solo il campionato per Frank. Da capire nelle settimane a venire cosa accadrà con il minutaggio di Kayode in prestito.