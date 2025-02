La Fiorentina dovrà seguire un protocollo UEFA per l'infortunio di Kean. E i tempi di recupero dell'attaccante viola...

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina dovrà seguire un protocollo per preciso per il recupero di Kean dopo il trauma cranico subito contro l'Hellas Verona. La UEFA ha infatti stabilito un protocollo specifico che dovrà essere seguito della società viola prima di far tornare il giocatore a completa disposizione.

E' lo "Sport Concussion Assessment Tool" a prevedere una serie di test attraverso i quali è possibile seguire l'evoluzione del trauma e valutare il percorso di recupero nonostante i primi test siano risultati tutti negativi. La Fiorentina tornerà venerdì prossimo in campo contro il Lecce e poi giovedì 6 marzo in Conference per l'andata degli ottavi contro il Panathinaikos. Difficile al momento stabilire i tempi di recupero del numero 20 viola.