Dalle Mura: "Neanche mi aspettavo di giocare tutta la partita. La Ternana ci teneva tanto, sono molto contento"

Il difensore di proprietà della Fiorentina e in forza alla Ternana Christian Dalle Mura ha parlato dell'ottima vittoria di ieri dei rossoverdi a Palermo a Am Terni TV: “Abbiamo fatto una grande partita in un bellissimo stadio. Neanche mi aspettavo di giocarla tutta, non scendevo in campo da tempo. Ma sono veramente contento, abbiamo meritato”.

Sulla stagione: “La Ternana ci teneva tanto a questa vittoria, potevamo e dovevamo fare di più. Lavoriamo molto intensamente per i nostri obiettivi, mi sto allenando bene. Abbiamo buone qualità per mettere in difficoltà squadre che provano a giocare”.