Il secondo acquisto della Fiorentina è servito. Due mosse che cambiano radicalmente la mediana
Brescianini in campo
A meno di sorprese, Marco Brescianini sarà il secondo acquisto della Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato invernale.
La formula
L'affare è praticamente già impostato: la base è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.
Il giro di centrocampisti
Sul centrocampista dell'Atalanta, c'era anche il Cagliari che, a questo punto, dovrà virare definitivamente su Nicolussi Caviglia per portare a casa un elemento in più sulla linea mediana.
L'attuale viola ritornerebbe al Venezia che poi lo rigirerebbe ai sardi per 500 mila euro più un diritto di riscatto fissato a 6 miloni di euro.
💬 Commenti (11)