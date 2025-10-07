La Gazzetta dello Sport: I guai di Pioli

Un'intera pagina sulla Fiorentina è presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 22

Il titolone scelto stamani è: “I guai di Pioli”. E ancora: “Da Gud alla difesa la Fiorentina soffre e manca un leader”. Sommario: “Tre punti e zero vittorie. Il fantasista non incide e il centrocampo latita. La nota lieta: il gol di Kean”.

Fazzini e Dodo puntano il Milan

In taglio basso sulla squadra: “Fazzini e Dodo sono a posto e puntano già il Milan”.