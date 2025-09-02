Sohm: "I primi quattro posti sono alla portata per noi, sono fiducioso. Pioli ha le idee chiare. Io per ora credo di aver giocato bene, penso che..."

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato dal ritiro della nazionale svizzera in un'intervista rilasciata a Blick. Tra le sue parole, quelle sulla sua nuova avventura a Firenze con Pioli in panchina.

Il rapporto con Pioli

“Il mister ha un piano chiaro. Se sarò titolare? Non lo so. Per ora ho giocato bene. Ecco perché sono fiducioso. Ci si accorge subito che le esigenze a Firenze sono diverse. Sia internamente che esternamente. Ma cerco di concentrarmi il più possibile su ciò che posso ottenere".

Sugli obiettivi

“Personalmente voglio segnare e assistere più gol. In termini di qualità della rosa, i primi quattro posti per noi sono assolutamente possibili da raggiungere. Ma dipende da molti fattori diversi, e ora si tratta di essere uniti. Ma ho una buona sensazione”