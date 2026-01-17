UFFICIALE: niente rinvio per Bologna-Fiorentina, la società viola vuole onorare Commisso sul campo

Era stato ipotizzato il rinvio di Bologna-Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso ma la partita si giocherà invece regolarmente alle 15 di domani al Dall'Ara. La società viola infatti non ha chiesto lo spostamento della partita perché vuole onorare la memoria del presidente sul campo.

Sia a Bologna che su tutti gli altri campi sarà osservato un minuto di silenzio, come disposto dalla Figc.