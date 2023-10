Pierozzi, la maglia dell'esordio e un regalo speciale

Un giorno, quello di giovedì, che il giovane difensore della Fiorentina Niccolò Pierozzi non scorderà mai, specie perché arrivato a tre mesi di distanza dalle problematiche addominali che lo hanno costretto a fine luglio a un ricovero di due settimane in ospedale.

Come rivela il Corriere dello Sport-Stadio, anche per questo Pierozzi ha scelto di regalare alla famiglia la maglia d’esordio che è già pronta per essere incorniciarla.