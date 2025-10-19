Graziani: "Piccoli deluso per la titolarità di Kean? Se ne deve fare una ragione. Comuzzo..."

A RTV38 ha parlato l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo sul ritorno in campo della Serie A e in particolare dei viola contro il Milan.

Le parole di Graziani

“C'è trepidazione perché la Fiorentina deve tornare a fare punti. Le prossime tre gare non saranno facili e servirà tenere botta per poi trovare sfide più agevoli”.

Su Kean titolare contro il Milan

“Credo che il miglior medico di sé è lui stesso: se se la sente è giusto che giochi. L'importante sarà non rischiare con tutti questi impegni. Piccoli non deve rimanerci male, se ne farà una ragione se gioca Kean anche se non al meglio. Comuzzo? Sono sicuro che tornerà a fare bene a Firenze".