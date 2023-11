Tutto secondo piani (e meriti)? La Fiorentina è tra le più over performanti della Serie A

Il mondo del calcio di oggi è ormai pregno di big data, di match analysis e scouting basato sulle statistiche: sono quelle che permettono di andare anche più a fondo dei freddi risultati del campo, classicamente contestati da quelli a cui non sorridono. Ebbene, c'è una statistica particolare che riguarda gli expected points, i punti attesi, in relazione alle occasioni create e subite nelle singole partite: in base ad essa si viene a creare una classifica alternativa rispetto a quella reale della Serie A.

La Fiorentina ad esempio l'anno scorso, di questi tempi, pativa molto da questo punto di vista, con meno punti di quelli effettivamente meritati. Il contrario di quanto sta succedendo oggi: la squadra viola infatti ha 20 punti rispetto ai 15 previsti dagli expected points, un margine di +5 inferiore solo al +7 della Juventus (che ne ha 29 ma ne meriterebbe 22). La palma di club più sfortunato spetta invece all'Udinese, che ha 11 punti con un expected points di 18.