Il Betis resta nel mirino della Fiorentina. Si punta un centrocampista spagnolo per l'estate

Avvicinandosi al finale di stagione, si inizia a parlare di nuovo di mercato. Dopo l’eliminazione dalla Conference League contro il Real Betis, la Fiorentina è rimasta sulle tracce del club iberico, ma per una questione diversa.

La Fiorentina guarda ancora al Betis

Si torna a guardare in casa della squadra di Siviglia ma stavolta in chiave mercato. Come riportato dal sito Ficherio, il club di Commisso starebbe puntando il centrocampista spagnolo, Pablo Fornals. Ex West Ham, è stato impiegato da Pellegrini contro la Fiorentina in semifinale, trattandosi di uno dei giocatori più importanti della società andalusa.

Ecco la valutazione del club spagnolo

Il centrocampista tuttavia era già stato accostato a un'altra squadra di Serie A. Il Milan lo aveva inserito nella sua lista dei preferiti in vista del mercato estivo. Il Betis non lo ritiene incedibile e sarebbe disposto a valutare un’offerta a condizione che si arrivi ai 15 milioni di euro.