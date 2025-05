Pruzzo: "Ora basta parlare di Monza e Venezia, la Fiorentina può ancora farcela per l'Europa"

Roberto Pruzzo, ex calciatore viola, ha parlato a Lady Radio del periodo della Fiorentina, caduta a Venezia e ora a serio rischio di rimanere esclusa dall'Europa:

“Basta parlare di Monza e Venezia”

“Intanto, il fatto che dopo due giorni si scopra che il calciatore del Venezia (Candé, ndr) possa averla presa di mano in occasione del vantaggio avversario, la dice lunga sul livello degli arbitri e del campionato. Tornando alla Fiorentina, io penso che la stagione non sia ancora finita. Ci sono due partite, la matematica non ti condanna, quindi va fatto di tutto per mettere insieme sei punti. Non parliamo più delle sconfitte con Monza e Venezia e crediamoci fino all'ultimo”.

Sui giovani

“Arrivare alle ultime due partite in questa situazione non è facile per l'allenatore. Chi chiede che vengano fatti giocare i giovani non comprende le circostanze. Per un ragazzo allenarsi con la Prima Squadra è un grande vantaggio: è come se avesse giocato due anni in Serie B, per fare un paragone. Quando vai a vedere le formazioni di Serie A ci sono pochissimi italiani, questo dice tanto sulla struttura delle rose del nostro campionato”.