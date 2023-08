Italiano sorpreso da Beltran: subito nella mischia contro il Rapid in Conference?

Sono bastati pochi minuti a Lucas Beltran per fare una buona impressione a Italiano in quel di Genova, sfiorando anche il gol all'esordio. In realtà, l'ottimo impatto con l'allenatore viola, l'argentino lo aveva avuto nei primi allenamenti a Firenze, dove aveva mostrato un senso del gol che alla Fiorentina è scarseggiato nell'ultimo periodo.

E così Italiano starebbe pensando di buttarlo nella mischia da titolare nella prossima partita che la squadra viola giocherà in Conference League contro il Rapid Vienna in Austria giovedì. Una sfida internazionale che è subito un crocevia importante per la stagione della Fiorentina. Servirà mettere le cose in chiaro fin da subito in vista del ritorno a Firenze, per assicurarsi l'accesso alla fase a gironi.

