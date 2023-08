Jovic sempre più lontano da Firenze e Ramadani continua il suo giro di proposte

Sembra sempre più lontano da Firenze il futuro di Luka Jovic, attaccante serbo della Fiorentina rimasto in panchina contro il Genoa con la titolarità di Nzola e l'ingresso a partita in corso di Beltran.

Saranno proprio loro due a contendersi la maglia nell'attacco della Fiorentina in questa stagione. Ramadani, agente di Jovic, sta lavorando per cercare una nuova avventura e lo ha offerto al Milan, che però ha preso tempo. Insieme al serbo, la Fiorentina deve piazzare anche Kokorin, anche lui in uscita. Nessuno dei due attaccanti gigliati è stato inserito nella prima lista UEFA della Fiorentina.

