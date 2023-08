Dall'Under19 alla Nazionale maggiore in un colpo solo per Kayode? La palla passa a Spalletti e al suo modus operandi

Sarà tutto da scoprire il modus operandi di Luciano Spalletti nella sua nuova avventura da CT della Nazionale italiana. L'ex allenatore del Napoli ha preso il posto dell'uscente Mancini e dopo la prossima giornata di Serie A sarà subito a lavoro per stilare la sua prima convocazione degli Azzurri per i prossimi due impegni della squadra.

In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, in questi giorni arriveranno le pre-convocazioni obbligatorie Fifa. Saranno molto ampie e poco indicative: una lista allargata per avere tutti ufficialmente a disposizione prima dei nomi per Nord Macedonia e Ucraina, attesi per il 1° o il 2 settembre.

Tra i nomi che si fanno, che anche quello del giovane terzino destro viola Micheal Kayode, che la maglia azzurra la conosce bene visto il gol decisivo agli Europei U19 in finale contro il Portogallo. C’è da capire se Spalletti aprirà le porte agli aspiranti (come Mancini) o se riserverà l’azzurro solo ai big. Non si legge, invece, il nome di Biraghi.