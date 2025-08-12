La Fiorentina riprende i contatti per un centrocampista del Venezia, ma non è l'unica pretendente

La Fiorentina continua la sua ricerca per il nuovo centrocampista dopo l'arrivo di Sohm dal Parma.

Ripresi i contatti con i Venezia

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina avrebbe ripreso i contatti con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000. Il giocatore piace alla società viola ed è seguito da tempo. I dirigenti viola starebbero cercando di lavorare ad alcune uscite in quel reparto per stringere su di lui.

Ma c'è anche un'altra concorrente

Insieme alla Fiorentina ci sarebbe anche il Bologna di Vincenzo Italiano, che è alla ricerca di un centrocampista centrale per la nuova rosa rossoblù.