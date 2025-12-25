L'ennesima sfida diversa di Goretti nel giro di poche settimane. E adesso un crash test fondamentale

Mancano solo pochi giorni e Fabio Paratici diventerà ufficialmente un nuovo dirigente della Fiorentina. Per conoscere il suo ruolo si dovrà aspettare la nota della società viola, ma le prime indiscrezioni parlano dell'ex Juventus a Firenze come responsabile dell'area tecnica.

Una nuova coppia nell'area tecnica

Una posizione che lo vedrebbe al di sopra di Roberto Goretti, ancora nel ruolo di direzione sportiva. Solo qualche settimana fa era arrivata la sua promozione (dal ruolo di direttore tecnico) dopo l'addio di Daniele Pradè. La permanenza del ds è stata una delle richieste della Fiorentina a Paratici, da sempre abituato a lavorare in coppia. Dal canto suo lui ha chiesto ai viola carta bianca sulle decisioni tecniche da prendere. Si configura così un Goretti braccio operativo di Paratici.

Una nuova sfida per Goretti

Ancora un'altra sfida per il dirigente perugino che nel periodo post Pradè aveva chiesto autonomia decisionale alla società. Da direttore tecnico, a direttore sportivo in solitaria, fino al ruolo di ds subordinato a Paratici. Dal punto di vista dell'esperienza Goretti può solo guadagnarci, adesso il crash test è un mercato di gennaio più importante che mai.